Trump'tan Macron'a Ağır Eleştiriler: "Fransayı Yeniden Harika Yap"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ordusu kurmayı öneren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ağır eleştirilerde bulunarak, kendisi hakkında yağmur yağdığı gerekçesiyle ABD askeri mezarlığındaki törene katılmadığı haberlerini ise yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ağır eleştirilerde bulundu. Trump, Macron'un Avrupa Birliği (AB) ordusu önerisini değerlendirerek, "Emmanuel Macron ABD, Çin ve Rusya karşısında Avrupa'yı korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Öte yandan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Bunun Fransa için sonucu ne oldu? Onlar ABD meseleye müdahale etmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı. NATO'nun bedelini ödeyin ya da ödemeyin" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya yeni vergiler yolda

Fransa ile yaptıkları şarap ticaretine de değinen Trump, ABD üretimi şarapların vergiler sebebi ile Fransa pazarına girmekte zorlanırken, Fransız şaraplarının çok rahat bir şekilde ABD'ye girdiğini belirtti. Trump bu dengesiz vergilendirmenin yakın zamanda değişeceğini aktardı.

"Fransa'yı yeniden harika yap"

Fransa'daki işsizlik oranları yüksekliği hakkında da yorumda bulunan Trump, Macron'un sorununun bunu görmezden gelip farklı konulara odaklanmak olduğunu belirtti. Fransa'daki sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Trump, seçim kampanyasında kullandığı slogana atıfta bulunarak, "Fransa'yı yeniden harika yap" ifadelerini kullandı.

"Yağmur açıklaması yalan haber"

Trump son olarak ise hakkında basında yer alan ve Trump'ın havanın yağmurlu olduğu gerekçesiyle Fransa'daki ABD askerlerinin mezarlığında düzenlenen törene katılmadığı haberlerine açıklık getirdi. ABD Başkanı, "Bu arada helikopter Fransa'daki mezarlığın sıfır görüş netliğinin sıfır olması gerekçesiyle uçuş gerçekleştiremeyince ben gitmesi için öneride bulundum. Ama Gizli Servis bana 'hayır' cevabını verdi" dedi. Trump konu hakkında çıkan tüm haberleri de yalanladı. - WASHINGTON