Trump'tan Londra Belediye Başkanı Khan'a sert eleştiriler
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ulaşmadan uçakta Londra Belediye Başkanı'na eleştiriler gönderdi: "Aptalca edepsizlik yaptı"
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ulaşmadan uçakta Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'a sert eleştirilerde bulundu.
Resmi ziyaret için İngiltere'nin başkenti Londra'ya doğru yola çıkan Başkan Trump, uçağından ziyareti hakkında eleştirilerde bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan hakkında hakaret içeren iki tweet attı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com