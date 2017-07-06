Trump'tan Kuzey Kore'ye Sert Mesaj

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, nükleer programıyla eleştirilen Kuzey Kore'ye karşı sert adımların atılabileceğini söyledi.



Trump, Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuştu.



Amerikan Başkanı, Moskova yönetimine de yüklendi: "Amerika Birleşik Devletleri, Orta ve Doğu Avrupa'da barış ve güvenliği sürdürmeyi taahhüt ediyor.Biz Polonya ile Rusya'nın hareketlerine ve istikrarı bozan davranışına karşı birlikte çalışıyoruz. NATO içerisinde finansal yükümlülüklerini yerine getiren birkaç ülkeden biri olmasından dolayı kendilerine kendilerine minnettarız."



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bu hafta Moskova'da bir araya gelerek 10 milyar Dolarlık anlaşmalara imza attı. İkili görüşmesinde ayrıca Kuzey Kore politikasından dolayı Washington'a uyarıda bulunmuştu.



Putin ve Trump ilk yüz yüze görüşmesini Hamburg'da yapılacak G20 zirvesinde yarın gerçekleştirecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: sert Polonya Siyaset Donald Trump Trumptan NATO mesaj Koreye Kuzey Amerika siyaseti Gepost: 06 juli 2017