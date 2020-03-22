Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e "korona virüs" için iş birliği mektubu
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Politika

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e "korona virüs" için iş birliği mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a mektup göndererek korona virüs salgını ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teklif etti.

22.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:25
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a mektup göndererek korona virüs salgını ile mücadele konusunda iş birliği yapmayı teklif etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a korona virüsü salgını ile mücadele konusunda iş birliği teklifi için mektup gönderdiği açıklandı. Trump'ın, mektupta Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un halkını korona virüs tehdidinden korumak için gösterdiği çabalardan etkilendiği, korona virüsle mücadele kapsamında iş birliği yapma konusunda hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de ABD Başkanı Trump'ın, Kim Jong Un'a mektup gönderdiğini doğruladı. Beyaz Saray yetkilisi, aralarının gergin olmasına rağmen mektubun iki lider arasında "özel ve çok sıkı kişisel ilişkilerin" bir işareti olduğunu, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile iletişimi sürdürmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Kuzey Kore medyası da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore liderinin halkını korona virüs salgınından koruma çabalarından etkilendiğini söylediği bir mektup aldığını duyurdu.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un konuya ilişkin ne tür bir yanıt verdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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