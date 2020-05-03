Trump'tan Kuzey Kore lideri için "iyi olduğuna memnunum" yorumu
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Trump'tan Kuzey Kore lideri için "iyi olduğuna memnunum" yorumu

Trump'tan Kuzey Kore lideri için
03.05.2020 02:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 02:56

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışındaki fotoğraflarına ilişkin, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışındaki fotoğraflarına ilişkin, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum." yorumunu yaptı.

Son zamanlarda Kuzey Kore liderinin sağlığının yerinde olmadığı yönündeki haberlere atıfta bulunan Trump, Twitter hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Trump, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump'ın yorum yaptığı Kim Jong-un'un ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışına katıldığını gösteren fotoğrafların bir Türk tarafından paylaşılmış olması ise dikkati çekti.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İddiaların ardından Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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