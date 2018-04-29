Trump'tan Kuzey Kore Diplomasisi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Japonya Başbakanı Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Trump, Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceklerini vurguladı.

Trump'tan Kuzey Kore Diplomasisi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Japonya Başbakanı Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Trump, Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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