Trump'tan Kovid-19'a rağmen eyalet valilerine "okulları açın" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trump'tan Kovid-19'a rağmen eyalet valilerine "okulları açın" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen eyalet valilerinin okulları açması gerektiğini söyledi.

Trump'tan Kovid-19'a rağmen eyalet valilerine
14.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:00

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen eyalet valilerinin okulları açması gerektiğini söyledi.

Trump, Colorado ve North Dakota eyalet valileri ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'deki toplam Kovid-19 test sayısının 10 milyonu aştığını belirten Trump, "Bence valiler, kesinlikle okulları açmalı. Virüsün gençler üzerindeki etkisi çok az. 65 yaşın üzerindeki öğretmenler kendilerini korumak isteyebilir ama bence okullar kesinlikle en yakın zamanda açılmalı." dedi.

Trump, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin eyaletlerin virüs önlemlerini erken gevşetmesinin daha çok ölüme yol açabileceği uyarısına ilişkin, "Fauci, her tarafa oynamak istiyor. Bu açıklamasına şaşırdım. Benim için okulların açılması konusunda bu cevap kabul edilemez." diye konuştu.

"Pence'i özledim"

ABD Temsilciler Meclisine sunulan virüsle mücadele kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi konusunda Trump, bu paketin büyük ihtimalle Senato'dan geçmeyeceğini ve kendisinin de paketi desteklemeyeceğini kaydetti.

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Pence'in Sözcüsü Katie Miller'da Kovid-19 çıkmasının ardından yüz yüze görüşmediklerini kaydederek, "Pence'i özledim." dedi.

ABD'de Lindsey Graham ve bir grup Cumhuriyetçi senatörün Kovid-19 salgını ile ilgili Çin'e yaptırım uygulanmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısına ilişkin, "Graham'e saygı besliyorum. Bu konuya kesinlikle bir bakacağım." diye konuştu.

Flynn konusunda Biden'a yüklendi

Eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki bazı üst düzey yetkililerin, 8 Kasım 2016-31 Ocak 2017 tarihlerinde, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Amerikan istihbarat belgelerinde kimliğinin "açık edilmesi" talebinde bulunduğu ortaya çıkmasına ilişkin de yorumda bulundu.

Trump, "Bu büyük bir haber, Biden dün katıldığı bir programda konu hakkında bir şey bilmediğini söyledi ama listede ismi var. Belki de her şeyi biliyordu." değerlendirmesini yaptı.

Flynn'e özel bir af uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine Trump, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ama Flynn için her şey iyi olacak." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Haber
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Haber
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit...
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Türkan Şoray Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Nenad Bjelica Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Trump'tan Kovid-19'a rağmen eyalet valilerine "okulları açın" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 01:23:34. #1.15#
title