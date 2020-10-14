Trump'tan koronavirüs hastalarına : Acınızı hissediyorum
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Trump'tan koronavirüs hastalarına : Acınızı hissediyorum

14.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:46
Trump'tan koronavirüs hastalarına : Acınızı hissediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) hastalarına, "Acınızı hissediyorum, çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) hastalarına, "Acınızı hissediyorum, çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" dedi.

Pensilvanya eyaletindeki Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı'nda  düzenlenen mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs hastalarına seslenerek, "Acınızı hissediyorum çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım" ifadelerini kullandı.Kendisini 'Süpermen' gibi hissettiğini de vurgulayan Trump, virüse karşı bağışıklık kazandığını söyleyerek, "Bu virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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