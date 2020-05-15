Trump'tan korona aşısı çalışmalarıyla ilgili açıklama
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Trump'tan korona aşısı çalışmalarıyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs aşısı çalışmalarıyla ilgili, "Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz.

Trump'tan korona aşısı çalışmalarıyla ilgili açıklama
15.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:48

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs aşısı çalışmalarıyla ilgili, "Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz. Aşı olsun ya da olmasın, normale dönüyoruz" dedi.

Korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de can kayıpları artmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da korona virüs aşı çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Trump, ülke genelinde normalleşmenin başladığına işaret ederek, bunun ABD'de günlük 350 bine yakın korona test kapasitesine ulaşılması sayesinde olduğunu ifade etti. Trump, salgının ilk günlerinden bu yana ülke genelinde aşı çalışmalarının başlatıldığına vurgu yaparak, aşı çalışmalarına 10 milyar Dolar destek sağlandığını açıkladı. Trump, "Ülkemizin normalleşmesinin bir diğer önemli ayağını da virüse karşı etkili tedavi ve aşıların geliştirilmesi oluşturuyor. Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz, yapabilirsek daha önce yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Warp Speed Projesi"

ABD Başkanı Trump, korona virüs aşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 100'ün üzerinde tedavi yöntemine kısmi onay verildiğini aktarırken, 130 tedavi yönteminin ise test aşamasında olduğunu duyurdu. "Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok ilgi çekici haberler yazacağınızı düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Aşı çalışmalarında bugün 'Warp Speed Projesi' isimli yeni bir projeyi başlatıyoruz. Bu proje Manhattan Projesinden bu yana en büyük bilimsel proje olacak. Projenin hedefinde, aşıyı geliştirmek, üretmek ve en hızlı şekilde dağıtımının yapılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Trump, proje bünyesinde Sağlık Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve FDA gibi birçok kuruluştan uzmanın bir araya geleceğini ifade etti. Trump, aşının geliştirilmesinin ardında dağıtım konusunda ise ordunun görev alacağını açıkladı. Aşı geliştirme konusunda başka ülkeler ile çalıştıklarını da ifade eden Trump, "Bu konuda bir egomuz yok. Müttefiklerimizle çalışıyoruz, bazen müttefikimiz olmayan ülkeler ile de çalışıyoruz. Aşıyı kim geliştirirse bu muhteşem olur" diye konuştu.

ABD Başkanı, Çin'in korona virüse karşı aşı geliştirmesi durumunda Çin ile de çalışabileceklerini açıkladı.

"Aşı olsun ya da olmasın, normale dönüyoruz"

Ülke genelinde normalleşme çalışmaların başladığına vurgu yapan Trump, "Bir şeyi bilmenizi istiyorum. Aşı olsun ya da olmasın, normale dönüyoruz. Birçok durumda, virüse ya da gribe karşı aşı olmadan da savaşılıyor. Şimdi bilmiyoruz ama şu anda insanlar en azından kısa vadede bağışıklık kazanıyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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