Trump'tan Kore'deki Tarihi Zirveyle İlgili Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey ve Güney Kore arasında tarihi bir toplantının yapıldığını ve iyi şeylerin olduğunu söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer test ve füzelerle dolu bir yılın ardından, Kuzey ve Güney Kore arasında tarihi bir görüşmenin yapıldığını belirtti. Trump, "İyi şeyler oluyor ama sadece zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında "Kore Savaşı sona eriyor. ABD ve onun harika insanları, Kore'de olanlarla gurur duymalı." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bugün bir araya gelmiş ve tarihi zirveden barış kararı çıkmıştı.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İki ülke 1953 yılında imzalanan ateşkesten bu yana hala resmen savaş halinde bulunuyor.