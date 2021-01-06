Trump'tan Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısı

ABD Başkanı Donald Trump, şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisine 1 kişinin silahla girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Temsilciler Meclisine 1 kişinin silahla girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri