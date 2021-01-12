Trump'tan, Kongre baskını öncesi yaptığı konuşma için "gayet uygun bir konuşmaydı" savunması

ABD Başkan Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskını konusunda sorumluluğu üstlenmeyerek, "O sabah destekçilerime yaptığım konuşma, gayet uygun bir konuşmaydı." dedi.

Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Washington DC yakınlarındaki Andrews Hava Üssünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 Ocak'taki Kongre baskını konusunda kendisinin payı olduğu yönündeki görüşleri reddeden Trump, "Yaz aylarında Portland ve Seattle'da yaşanan ayaklanmalara bakarsanız, üst düzey siyasetçilerin söylediklerinin ciddi bir problem olduğunu görürsünüz. Ancak, uzmanlar benim çarşamba günkü konuşmamı analiz ettiler. O sabah destekçilerime yaptığım konuşma gayet uygun bir konuşmaydı." görüşünü paylaştı.

Trump, kişisel hesabını süresiz olarak askıya alan Twitter ve bazı kısıtlamalara giden diğer sosyal medya şirketlerine de tepki gösterdi.

Sosyal medya şirketlerinin tutumunu "ülkemiz için korkunç" sözleriyle eleştiren Trump, "Sosyal medya şirketlerinin felaket bir hata yaptığını düşünüyorum. Onlar çok bölücü davranıyor. Çok uzun süredir tahmin ettiğim şeyleri şu an yapıyorlar. İnsanlar da buna tepki göstermiyor. Sosyal medya şirketlerinin yaptığı çok tehlikeli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan