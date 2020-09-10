Trump'tan Kim Jong Un paylaşımı: Onu hafife almayın
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Trump'tan Kim Jong Un paylaşımı: Onu hafife almayın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim Jong Un'un sağlıyı iyi. Onu hafife almayın" dedi.

Trump'tan Kim Jong Un paylaşımı: Onu hafife almayın
10.09.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:12

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim Jong Un'un sağlıyı iyi. Onu hafife almayın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kim Jong Un'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Kim Jong Un'un sağlık durumu iyi, Onu asla hafife almayın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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