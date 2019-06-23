Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt
ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.
Kaynak: Dunya.com
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri