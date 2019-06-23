Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI'ın soruşturma açma çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına dair soruya kaçamak yanıtlar verdi.

Kaynak: Dunya.com

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