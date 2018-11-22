Trump'tan Kaşıkçı Cinayeti Açıklaması

Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer. Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." ifadelerini kullandı.