Trump'tan "İsrail koalisyon hükümeti" açıklaması

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini bir an önce kurması temennisinde bulunarak, "Bibi ve ben Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulmasındaki sorunlar umarım çözülür ve Bibi ve ben Amerika ile İsrail arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılmaya devam edebiliriz. Daha yapacak çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi'nden gelen karşılıklı açıklamalar ülkede gerilime neden oldu.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi'nin koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu'nun partisi erken seçim kartını çekti.

Netanyahu, Liberman üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Likud üyelerine Meclisi feshetmek için gerekli dilekçeyi hazırlamaları talimatını vermiş, bu talimatın ardından Likud'un önde gelen milletvekillerinden Miki Zohar, Twitter'dan, İsrail Evimiz Partisi üyeleriyle görüştüklerini ve 27 Ağustos'ta erken seçim yapılmasını önerdiklerini belirtmişti.

Liberman, Netanyahu'nun restine restle karşılık verdi

Liberman ise Netanyahu ve Likud'un Meclisi feshetme restine düzenlediği basın toplantısıyla cevap vererek, İsrail Başbakanını eleştirmişti.

Netanyahu'dan başkasının liderliğindeki herhangi bir koalisyonda yer almayacaklarını ancak İsrail Başbakanı ile şu ana kadar hükümetin kurulması konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Liberman, "Meclisin feshedilmesine destek vereceğiz." diyerek Likud'un erken seçim restine restle karşılık vermişti.

Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre çarşamba akşamı dolacak olan Netanyahu'nun Liberman'ı ikna edip edemeyeceği merak ediliyor.

Likud'un Meclisin feshedilmesini öngören dilekçeyi işleme koyup koymayacağı bilinmezken bu önerinin kabul edilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor.

Bu oylamaların tamamında 120 sandalyeli Meclisteki milletvekillerinden 61'inin öneriyi kabul etmesi lazım.

Netanyahu'nun işi zor

Koalisyon hükümetinin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi, Mecliste 5 milletvekiline sahip ve Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için askerlik yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşuyor.

Liberman'ın liderliğindeki parti, koalisyon hükümetine katılmazsa Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Netanyahu, Liberman'ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu yasaya karşı çıkan 8'er milletvekilli "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" partilerinin desteğini kaybedecek.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önce yaptığı açıklamalarda, askerlik yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

Tartışmaların odağındaki askerlik yasası

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulması önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Söz konusu tasarı, geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle Meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de yasalar gereği Yeşiva'da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor.

Kaynak: AA