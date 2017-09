Trump'tan Irkçılık Karşıtı Göstericilere Tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Charlottesville kentinde geçen ay meydana gelen ırkçı saldırıları kınayan Temsilciler Meclisi kararını onayladı.



Kararda, her türlü ırkçılık, bağnazlık ile Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler şiddetle kınanıyor.



Trump, bununla birlikte Charlottesville kentinde çıkan olaylarla ilgili ırkçılarla birlikte karşıt görüşlüleri de suçladı.



Donald Trump, uçakta basına yaptığı açıklamada, "Olup bitenlere şimdi bir baktığımda, diğer taraftaki bazı kişilerin de yine kötü niyetle davrandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Again, Donald Trump? This is exactly why I offered a Congressional resolution to condemn and censure the president. https: //t.co/rzDr791jma— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) 14 September 2017



Charlottesville'deki ırkçı gösterilerin ardından çıkan şiddet olaylarında bir kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Bu gelişmelerin ardından kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Donald Trump Gepost: 15 september 2017