Trump'tan İranlı göstericilere destek: Cesaretinizden ilham alıyoruz

12.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:07

İran'ın Ukrayna Havayollarına ait uçağı "yanlışlıkla" düşürmesi sonrası ülkede yeniden alevlenen gösterilere ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi.



Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara "Cesur ve uzun süredir acı çeken İran halkına" diyerek başladı. ABD Başkanı, "Göreve başladığımdan beri sizin yanınızda oldum ve yönetimim sizin yanınızda olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle