: Trump'tan İran Yorumu: 'Savaş Durdurmak İçin Harekete Geçtik'

06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46

ABD Başkanı Donald Trump İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. "Savaş başlatmak için değil savaş sonlandırmak için harekete geçtik" dedi. Bağdat'ta ABD'nin operasyonuyla öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin neden hedef alındığını anlattı

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