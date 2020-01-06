Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız karşılık verebiliriz

06.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:43

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve "orantısız" şekilde karşılık verebileceklerini belirtti.



Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle