Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız karşılık verebiliriz
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Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız karşılık verebiliriz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve "orantısız" şekilde karşılık verebileceklerini belirtti.

06.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:43
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Orantısız karşılık verebiliriz

(ABD) Başkanı , 'ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve "orantısız" şekilde karşılık verebileceklerini belirtti.


Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim artarken hesabından yeni bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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