Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir

Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir

ABD Başkanı Donald Trump: "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir"

Trump'tan İran'a uyarı: Tehditlerin dönüp yine sana zarar verebilir

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." sözleriyle yüklendi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımına Twitter hesabından bir kez daha tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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