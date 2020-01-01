Trump'tan İran'a açık tehdit: Büyük bir bedel ödeyecekler
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Trump'tan İran'a açık tehdit: Büyük bir bedel ödeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." uyarısı yaptı.

01.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:52
Trump'tan İran'a açık tehdit: Büyük bir bedel ödeyecekler

ABD Başkanı , 'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan 'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." uyarısı yaptı.


ABD Başkanı Trump, Irak'taki son durumla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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