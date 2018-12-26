Trump'tan Irak'taki Amerikan Askerlerine Ziyaret

Trump'tan Irak'taki Amerikan Askerlerine Ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'taki Amerikan üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trump'tan Irak'taki Amerikan Askerlerine Ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'taki Amerikan üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşı öncesi Irak'ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Amerikan askerleriyle bir araya gelen Trump, eşi Melania Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. - RAMADİ

Kaynak: İHA
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