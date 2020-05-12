Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu
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Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, kabinesi mecliste güvenoyu alarak Irak Başbakanı olan Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etti.

Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu
12.05.2020 03:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 03:54

ABD Başkanı Donald Trump, kabinesi mecliste güvenoyu alarak Irak Başbakanı olan Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, telefonla görüşerek Kazımi'yi tebrik etti.

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini bildiren Trump'ın, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ortak çıkarlarının olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın Kazımi'yi Irak halkının reform ve meşru erken seçim taleplerine yanıt vermeye teşvik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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