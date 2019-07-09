Trump'tan İngiltere Washington Büyükelçisi'ne: Artık kendisiyle işimiz olmayacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "Artık kendisiyle işimiz olmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, kendisi hakkındaki yazışmaları sızan İngiliz Büyükelçi hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle