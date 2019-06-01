Trump'tan İngiltere başbakanlığı için Boris Johnson'a destek

Trump'tan İngiltere başbakanlığı için Boris Johnson'a destek

Donald Trump, İngiltere'de Brexit çıkmazı sonrası başbakanlıktan istifasını veren Theresa May yerine gelmek üzere başbakanlık kampanyası yürüten Boris Johnson'a destek verdiğini açıkladı. Trump ayrıca tüm adaylara savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.

Trump'tan İngiltere başbakanlığı için Boris Johnson'a destek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Avrupa ziyareti öncesi, İngiltere'de Brexit yanlısı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı başbakan olarak görmenin "çok iyi" olacağını söyledi.

Başkan Donald Trump, İngiltere'de Brexit çıkmazı sonrası başbakanlıktan istifa eden Theresa May'den boşalan koltuğa talip olan Boris Johnson'a destek verdiğini açıkladı. Trump ayrıca tüm adaylara savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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