Trump'tan Hong Kong adımı
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Trump'tan Hong Kong adımı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump'tan Hong Kong adımı
15.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:50

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a getirilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı. Ayrıca Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Hong Kong ve Çin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin'in Hong Kong'da yaşayanların özgürlüğünü ellerinden aldığını ifade eden Trump, Hong Kong'un bu sebep ile dünya piyasasında etkinliğini yitirdiğini belirtti. "Çok büyük bir rakip kaybettik" diyen Trump ABD'nin Hong Kong'a imtiyaz sağlayan tercih anlaşmalarını iptal ettiğini duyurarak "Hong Kong artık Çin gibi muamele görecek" dedi. Trump, Hong Kong ile yapılacak ticarete Çin'e yönelik vergilerin uygulanacağını da ekledi.

İngiltere'nin de Çin kökenli Huawei firmasına yönelik engeller koyduğunu hatırlatan Trump, Çin tarafından gerçekleşen fikir hakları hırsızlığının güvenlik açıkları doğurduğunu söyledi. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünden çıkma kararını da savunan Trump ABD'nin yılda 500 milyon dolar ile en büyük destekçisi olmasına rağmen sadece 39 milyon dolar destek veren Çin'in WHO'ya yönettiğini iddia etti. Çin'i dünyada bulunan korona virüs salgını nedeniyle sorumlu tuttuklarını belirten Trump, Çin'İn zamanında uyarma konusunda hata yaptığını ifade etti.

Trump'tan Biden'a suçlamalar

Başkanlık yarışındaki rakibi, Joe Biden'ı Çin'i desteklemekle suçlayan Trump, Biden'i Çin'in Dünya Ticaret Organizasyonuna katılımını sağlamak ve kolaylaştırmak ile itham etti. Biden'in Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ABD için çok masraflı Paris İklim Anlaşmasına imza atarak elinde petrol olmayan Çin'e avantaj verdiğini söyleyen Trump, eğer anlaşmaya katılmaya devam etseydi ABD'nin yüzde 25 iş kaybına uğrayabileceğini belirtti.

Trump ayrıca Biden'ı Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ABD'nin altyapısını ihmal etmek, Çin'in ABD'de bulunan fabrikaları ele geçirmesine fırsat vermek gibi başarısızlıklara itham etti. ABD'nin Çin büyümeye devam ederken askeri anlamda da geri kaldığını belirten Trump, kendi döneminde yapılan yatırımlarla ABD ordusunun ABD yapımı en yeni ve modern silahlarla donatılacağını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Manşet

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