Trump'tan Hollanda'ya Kovid-19 salgınında ölenler için başsağlığı
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Trump'tan Hollanda'ya Kovid-19 salgınında ölenler için başsağlığı

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren Hollandalılar için başsağlığı diledi.

Trump'tan Hollanda'ya Kovid-19 salgınında ölenler için başsağlığı
09.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:07

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren Hollandalılar için başsağlığı diledi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Rutte'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Trump'ın görüşmede Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren Hollandalılar için Rutte'ye başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, "Başkan Trump ve Başbakan Rutte, ABD ve Hollanda'nın ülkeler ve ekonomiler normale dönerken, eskisinden daha güçlü ayağa kalkacağı hususunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Trump ve Rutte'nin, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve telekomünikasyon güvenliğinin geliştirilmesi de dahil önemli küresel ve ikili konuları ele aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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