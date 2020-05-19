Trump'tan "hidroksiklorokinin ek koruma sağladığına inandığı" açıklaması Açıklaması
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Trump'tan "hidroksiklorokinin ek koruma sağladığına inandığı" açıklaması Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı "hidroksiklorokin" isimli ilaca ilişkin, "Ben bu ilacın ek bir koruma sağladığına inanıyorum ama tabii kullanmak için doktorunuza danışın.

Trump'tan
19.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:12

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı "hidroksiklorokin" isimli ilaca ilişkin, "Ben bu ilacın ek bir koruma sağladığına inanıyorum ama tabii kullanmak için doktorunuza danışın." dedi.

Trump, Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'a ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), kalbe ve diğer organlara zararının olabileceğini açıklamasına rağmen neden hala Kovid-19'a karşı "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacını kullandığı soruldu.

İlacın zararlarına ilişkin açıklamanın kendisine düşman kişilerce yapıldığını savunan Trump, "Ancak İtalya, Fransa ve diğer ülkelerden gelen haberlere bakarsanız durum tam tersi. Birçok sağlık çalışanımız da bu ilacı hastalar üzerinde uyguluyor. Ben bu ilacın ek bir koruma sağladığına inanıyorum ama tabii kullanmak için doktorunuza danışın." diye konuştu.

ABD merkezli birçok şirketin de Kovid-19 tedavisi geliştirilmesi konusunda çalıştığına dikkati çeken Trump, "Bence şu anda uzmanlarımızın üzerinde çalıştığı Kovid-19 tedavileri aşıdan daha önemli." görüşünü paylaştı.

Hükümete ülke içinde elektronik dinleme ve izleme yetkisi veren yasayı eleştirdi

Trump, hükümete ülke içinde elektronik dinleme ve izleme yetkisi veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nı (FISA) da eleştirdi.

Bu yasanın Rusya soruşturmasında kendisi aleyhine kullanıldığını belirten Trump, "Demokratların kirli polisleri vardı. FBI'ın başındakiler çok kötü insanlardı. Kimse bu yasa çerçevesinde benim kadar istismar edilmemiştir." dedi.

Trump, FISA nedeniyle eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn başta olmak üzere birçok kişinin haksızlığa uğradığını savundu.

"Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağılığı problemleri yaşıyor"

Trump, kendisine yönelik "Hastalık derecesinde şişman." eleştirisinde bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye de tepki gösterdi.

Pelosi'nin bu yorumuna yanıt vermeyeceğini kaydeden Trump, "Pelosi'ye yanıt vermek zaman kaybı." ifadesini kullandı.

Ancak Trump, Rusya soruşturması üzerinden Pelosi'ye yüklenerek, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağılığı problemleri yaşıyor. Demokratlar artık halkın yararına çalışmalı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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