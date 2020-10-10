Trump'tan hastalık sonrası ilk etkinlik
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Trump'tan hastalık sonrası ilk etkinlik

10.10.2020 01:44 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:48
Trump'tan hastalık sonrası ilk etkinlik

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 virüsüne yakalanmasının ardından ilk büyük kampanya gösterisine hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 virüsüne yakalanmasının ardından ilk büyük kampanya gösterisine hazırlanıyor.

Trump, Cumartesi günü Beyaz Saray'ın bahçesinde seçim çalışmaları kapsamında yüzlerce kişiyle bir araya geleceğini duyurdu.

Beyaz Saray'ın balkonlarından birinden halka seslenmesi beklenen Trump'ın seçim gösterisinin seçim kampanyasını ne kadar olumlu etkileyeceği merak konusu. 210 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD'de Trump'ın virüsü hafife alıyor gözükmesi kampanya yönetimini endişelendiriyor.

Amerika'nın önde gelen salgın hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci yaptığı açıklamada herkesin maskeli olacağı ve sosyal mesafenin korunacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da katılımcıların maske takma zorunluluğunun olduğu bildirildi.

Trump, Cumartesi günü gerçekleşecek gösterinin ardından Pazartesi günü Florida'da da seçim için bir gösteriye katılacak. Florida'da gerçekleşecek gösteride de katılımcılardan hastalıkla ilgili sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair belge imzalamaları istendi.

Geçtiğimiz Perşembe günü hastalığa yakalandığı duyurulan ve ardından hastanede tedavi gördükten sonra Beyaz Saray'a dönen Trump'ın şu anki sağlık durumunun iyi olduğu doktorları tarafından açıklandı. Trump'ın Doktoru Sean P. Coonley "Trump halkla ilişki içine girebilir" dedi.

Ancak ülkedeki birçok sağlık uzmanı Trump'ın Cumartesi günü gerçekleşecek gösteriyi açıklamasının ardından bu görüşe katılmadıklarını belirtiyor. California Üniversite Salgın hastalıklar Uzmanı Doktor Phyllis Tien açıklamasında "ben halka yakınlaşmasına izin vermezdim" derken Güney Carolina'dan Salgın Hastalıklar uzmanı Doktor Krutika Kuppalli Trump'ın aşırı bir tedavi gördüğünü ve her an sağlık göstergelerinin düşebileceğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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