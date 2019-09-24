Trump'tan "Han ve Modi'nin Keşmir için birlikte çalışması muhteşem olurdu" mesajı

24.09.2019 20:38

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Keşmir'de çözüm için birlikte çalışmasının "harika" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump ve Hindistan Başbakanı Modi, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

Görüşme öncesi basına açıklamalarda bulunan Trump, Modi ile "kimyalarının" uyuştuğunu söyledi.

Trump, görüşmede Keşmir meselesinin konuşulacağını belirterek, "Modi ve Han'ın Keşmir'de çözüm için birlikte çalışabileceğini düşünüyorum. Bu muhteşem olurdu." ifadesini kullandı.

ABD'li gazetecilerin Keşmir'e ilişkin sorularını ise yanıtsız bırakan Trump, Modi'ye "Çok güzel gazetecileriniz var. Keşke benim de böyle gazetecilerim olsaydı." dedi.

Kaynak: AA