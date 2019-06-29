Trump'tan Geri Adım: Huawei'nin ABD Ürünlerini Kullanmasına Tekrar İzin Verildi

Osaka'da gerçekleştirilen ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Huawei mevzusuna dikkat çekti. Trump, "ABD'li şirketler ekipmanlarını Huawei'ye satabilecekler" dedi ve devam etti: "Bununla ilgili büyük bir ulusal güvenlik sorununun bulunmadığı ekipmanlardan bahsediyoruz elbette."

Donald Trump'ın sözlerinin tam olarak ne anlama geldiği şu an için belli olmasa da Huawei'nin Qualcomm'dan çipset almaya devam etmesi ve Google'ın Android'ini kullanmasına izin çıkması muhtemel görünüyor.

Trump, yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti: "Bunda bir problem olmadığını söyledim. Amerikan şirketlerinin yaptığı ekipmanları satmaya devam edeceğiz. Bunları yapmak çok zor bir iş bu arada."

Intel ve Xilinx gibi ABD'li yonga üreticilerinin Huawei üzerindeki kısıtlamaları hafifletmek için ABD Hükümeti'ne çağrı yaptıkları söylenirken, Huawei de Intel, Qualcomm ve Micron şirketlerinden yalnızca geçen sene 11 milyar dolarlık alışveriş yapmıştı.

Huawei, şimdilik hala ABD Ticaret Bakanlığı'nın Amerikan varlıklarını kullanmasını engellediği "Varlık Listesi"nde bulunuyor olsa da Trump, bu konunun yakında değişebileceğinin sinyallerini veriyor. BBC'ye göre Trump, "Çin Cumhurbaşkanı Xi iyi çok iyi bir toplantı yaptık. Mükemmeldi. Birçok şeyi tartıştık ve yoluna koyduk. Bundan sonra önümüze bakacağız" dedi.