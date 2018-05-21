Trump'tan Fbı'ya Soruşturma Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi kampanyasının FBI veya Obama yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediği konusunda soruşturma açılmasını talep etti.

Author: euronews-tr

Tags: Donald Trump 2016 ABD başkanlık seçimleri Rusya Posted: 21 mei 2018