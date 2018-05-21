Trump'tan Fbı'ya Soruşturma Talebi

Trump'tan Fbı'ya Soruşturma Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi kampanyasının FBI veya Obama yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediği konusunda soruşturma açılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi kampanyasının FBI veya Obama yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediği konusunda soruşturma açılmasını talep etti.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Donald Trump 2016 ABD başkanlık seçimleri Rusya Posted: 21 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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