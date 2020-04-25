Trump'tan Etiyopya lideri Ahmed'e Kovid-19 telefonu
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Trump'tan Etiyopya lideri Ahmed'e Kovid-19 telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ortak çabaları konuşmak üzere Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü.

25.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:48
Trump'tan Etiyopya lideri Ahmed'e Kovid-19 telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ortak çabaları konuşmak üzere Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, konuyla ilgili açıklamasında, iki liderin Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadeleyi ele aldığını dile getirdi.

Deere, "Başkan Trump, ABD yapımı solunum cihazları dahil Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine katkı sağlamak üzere ek yardım teklifinde bulundu." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump'ın Etiyopya halkına desteğini yinelediğini belirten Judd Deere, iki liderin Doğu Afrika bölgesindeki konuları da ele aldığını belirtti.

Kaynak: AA

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