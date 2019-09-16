Trump'tan 'drone saldırısı' mesajı: Hedefe kilitlendik, silahlarımız dolu

Trump'tan 'drone saldırısı' mesajı: Hedefe kilitlendik, silahlarımız dolu

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.

16.09.2019 07:30
Trump'tan 'drone saldırısı' mesajı: Hedefe kilitlendik, silahlarımız dolu

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.


ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et