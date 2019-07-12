- Trump'tan Denizaltıya Yapılan Kokain Operasyonu Paylaşımı
- Trump'tan denizaltıya yapılan kokain operasyonu paylaşımıWASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sahil Güvenliği'nin kokain taşıyan denizaltıya gerçekleştirdiği operasyonun videosunu yayınladı.
- Trump'tan denizaltıya yapılan kokain operasyonu paylaşımı
WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sahil Güvenliği'nin kokain taşıyan denizaltıya gerçekleştirdiği operasyonun videosunu yayınladı.
ABD Sahil Güvenliği, 18 Haziran'da Doğu Pasifik Okyanusu açıklarında yüklü miktarda kokain taşıdığı belirtilen bir yarı-denizaltıya düzenlenen operasyonu yayınladı. Sahil Güvenlik ekipleri 3 tekneyle sıkıştırdığı denizaltının seyir halindeyken üzerine çıktı. Sahil Güvenlik ekibinden bir kişi denizaltının kapağına vurarak içeriden birinin çıkmasını bekledi. San Diego'dan yola çıkan yarı denizaltıda 7 tondan fazla kokain ele geçirildiği belirtiliyor. Nefes kesen operasyonun görüntülerini ABD Başkanı Trump da twitter hesabından paylaşarak, "Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz uyuşturucu yakalaması. İzleyin" ifadelerini kullandı.
Irak'ta cinsel şiddetin asıl mağduru erkekler mi? 13 yaşından itibaren erkekler tarafından tacize uğrayan Sami anlattı