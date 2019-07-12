- Trump'tan denizaltıya yapılan kokain operasyonu paylaşımı

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sahil Güvenliği'nin kokain taşıyan denizaltıya gerçekleştirdiği operasyonun videosunu yayınladı.

ABD Sahil Güvenliği, 18 Haziran'da Doğu Pasifik Okyanusu açıklarında yüklü miktarda kokain taşıdığı belirtilen bir yarı-denizaltıya düzenlenen operasyonu yayınladı. Sahil Güvenlik ekipleri 3 tekneyle sıkıştırdığı denizaltının seyir halindeyken üzerine çıktı. Sahil Güvenlik ekibinden bir kişi denizaltının kapağına vurarak içeriden birinin çıkmasını bekledi. San Diego'dan yola çıkan yarı denizaltıda 7 tondan fazla kokain ele geçirildiği belirtiliyor. Nefes kesen operasyonun görüntülerini ABD Başkanı Trump da twitter hesabından paylaşarak, "Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz uyuşturucu yakalaması. İzleyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA