Trump'tan Deaş Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.

Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

ABD Başkanı, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini belirterek, "Resmi açıklamayı beklemek istiyorum." dedi.

Göreve geldiği süre içerisinde DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye ilişkin bilgi veren Trump, seçimleri kazanmasının ardından yaptığı ilk işlerden birisinin Pentagon'a giderek DEAŞ'ı ortadan kaldıracak bir plan hazırlamalarını istemek olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın daha önce özellikle internet üzerinden propaganda faaliyetleri yaptığını kaydeden Trump, "Artık bu alanda da etkili değiller." diye konuştu.

Trump, ayrıca, DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede koalisyon üyesi ülkelere teşekkür ederek, "DEAŞ'ın üst düzey 60'tan fazla üyesini elimine ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA