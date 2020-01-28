Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu
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Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti.

28.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:24
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi için taziye telefonu

ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı 'a 'da yaşanan dolayısıyla taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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