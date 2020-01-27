Trump'tan Çin'e yardım mesajı

Trump'tan Çin'e yardım mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e korona virüsüne karşı yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

27.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:32
Trump'tan Çin'e yardım mesajı

ABD Başkanı , Çin'e korona virüsüne karşı yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Çin ve Devlet Başkanı 'e yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. ABD topraklarında bildirilen vakaların çok az olduğunu söylemesine rağmen, bunların sıkı bir gözetim altında olduklarını vurgulayan Trump, "Virüs konusunda Çin ile çok yakın iletişim içerisindeyiz" dedi.


Wall Street Borsası çöktü


Öte yandan Wall Street ise Çin'den yayılan korona virüsü krizi karşısında duramadı. ABD hisse senetlerinin zayıf rakiplerine karşı aylarca süren dayanıklılığının sona ererken, 27 Ocak'ta üst üste iki seansta Ekim ayından bu yana en büyük günlük kayıp yaşandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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