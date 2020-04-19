Trump'tan Çin'e koronavirüs çıkışı: Kasten sorumluysa sonuçlarıyla karşılaşır ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Trump, ABD'de salgının "pik noktasına" ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle