Trump'tan Çin'e Hong Kong mesajı: Hızlı ve insani şekilde çözülmeli

15.08.2019 11:17

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki protestolara değinerek Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmasından önce bu bölgedeki sorunu 'insani' bir şekilde çözmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslendi; gerekiyorsa bu konuda bir görüşme yapabilecekleri sinyalini verdi. Euronews.com'da Görüntüle