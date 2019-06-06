Trump'tan Çin'e 300 milyar dolarlık yeni vergi tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, daha önce uyguladığı vergilere ek olarak Çin'in en az 300 milyar dolar değerindeki ürünleri için gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulundu. Trump ayrıca Meksika ve Çin'in ABD ile ticaret savaşlarını sona erdirmek için anlaşmada bulunmak isteyeceğini düşündüğünü söyledi.

Mayıs ayı başlarında karşılıklı görüşmelerin sona ermesi sonrası dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle