Trump'tan Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlere "evinize dönün" çağrısı

24.08.2019 11:30

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li firmalardan Çin'i terk etmeleri çağrısında bulundu.



Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin'in ABD üzerinden yıllarca büyük miktarda para kazandığını ve çaldığını savunarak, bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik" ifadeleri kullandı. Euronews.com'da Görüntüle