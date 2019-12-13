Trump'tan Boris Johnson'a tebrik

13.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:31

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçim zaferi için tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Boris Johnson'ı büyük zaferinden dolayı tebrik ediyorum! Şimdi İngiltere ve ABD, BREXIT'ten sonra çok büyük bir yeni Ticaret Anlaşması'nı yapmakta serbest olacak. Bu anlaşmanın Avrupa Birliği ile yapılabilecek herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük ve daha kazançlı olma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA