Trump'tan BM'de Türkiye'ye İdlib Teşekkürü, Rusya ve İran'a 'Suriye Rejiminin Kasaplığına Yardım'...

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde başkanlığını yaptığı oturumda Suriye'nin İdlib vilayetine yönelik saldırıyı yavaşattığı için İran, Rusya ve Suriye'ye, İdlib müzakerelerine yardım ettiği için de Türkiye'ye teşekkür etti. Trump ayrıca, Rusya ve İran'ı Suriye rejiminin "kasaplığını mümkün kılmakla" suçladı.

Trump konuşmasında, "İdlib'deki çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimini bir kez daha hedef alan Trump, "Suriye rejiminin kasaplığını Rusya ve İran'ın mümkün kıldığını" da öne sürdü.

ABD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, İran'ın kötücül faaliyetlerine karşı her zamankinden daha sert ek ambargolar koyacak. Bu ambargolara uymayan tüm bireyler ve tüzel kuruluşlar ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Tüm Güvenlik Konseyi üyelerinden İran rejiminin davranışlarını değiştirmesi ve asla nükleer bomba elde edememesi için ABD'yle birlikte çalışmasını istiyorum."

Trump: Kuzey Kore konusunda iyi haberler gelecek

Pyonyang ile ilişkilere de değinen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jung-un'un ülkesinin müreffehleşmesini istediğini, perde arkasında birçok gelişme yaşandığını ve yakında "iyi haberler geleceğini" vurguladı.

ABD Başkanı ayrıca, yaklaşan Kongre ara seçimlerinde Çin'in Cumhuriyetçi Parti aleyhine çalıştığını savundu.

Pekin yönetiminin kendisinin ticaret konusundaki sert tutumu nedeniyle seçimlerde yenilmesini istediğini iddia eden Trump, "Maalesef, Çin'in Kasım'daki seçimlerde yönetimim aleyhine çalıştığını tespit ettik" dedi.

Trump, "Benim veya bizim kazanmamı istemiyorlar, çünkü şu ana dek Çin'e ticaret konusunda meydan okuyan ilk başkan benim" diye de ekledi.

Bolton: Kıyamet kopar

Daha önce de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın lider kadrosuna ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine zarar vermeleri halinde "kıyametin kopacağı" uyarısında bulundu.

Bolton "Tahran'daki mollaların kanlı rejimi yalana, aldatmaya ve hileye devam ederse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını" söyledi.

Aynı zamanda ABD'nin eski BM Büyükelçisi olan Bolton "Nükleer İran'a karşı" konferansında konuştu.

Bolton "Bizi, müttefiklerimizi ya da ortaklarımızı aldatırsanız, vatandaşlarımıza zarar verirseniz, kesinlikle kıyamet kopar. Bugün net bir mesaj vereyim: İzliyoruz ve peşinizdeyiz." dedi.

Geçmişte İran'a karşı askeri seçeneklerin de kullanılmasını savunan Bolton, ABD'nin ekonomik ambargoların uygulanmasında agresif bir tutum izleyeceğini de vurguladı.



ABD yönetimi, 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'a yeni ambargolar koymuştu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından müzakere edilen uzlaşmada, ambargoların gevşetilmesi karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlaması öngörülüyordu.

Anlaşmaya taraf diğer ülkeler uzlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamıştı. İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya İran'la alışveriş için yeni bir ödeme sistemi kuracaklarını ve Amerikan ambargolarını bypass edeceklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo planı "akla hayale gelebilecek en zarar verici önlemlerden biri" diye tanımlamıştı.

Trump da BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını savunmuştu. Trump: İran kaos, ölüm ve yıkım tohumları ekti





BM'de Salı günü yaptığı açılış konuşmasında Trump'ın hedefinde İran vardı.

Trump, "İran'ın liderleri, kaos, ölüm ve yıkım tohumları ekti. Komşularına veya sınırlara ya da ulusların egemenlik haklarına saygı duymuyorlar. Bunun yerine İranlı liderler ülkenin kaynaklarını kendilerini zenginleştirmek, Ortadoğu ve ötesinde kaos yaymak için kullanıyorlar" demişti.

ABD Başkanı ayrıca ekonomik baskının İran'ı yeni bir anlaşmaya zorlayacağını savunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Trump'ın genel kurul konuşmasına yanıt verirken, tehditlerin ve "adaletsiz ambargoların" sona ermesiyle diyaloğun başlaması gerektiğini söylemiş ve hiçbir ülkenin güç kullanarak müzakere masasına oturtulamayacağını vurgulamıştı.

Ruhani "ABD'nin uluslararası ilişkiler konusunda otoriter bir anlayışı var. Gücün kendilerini haklı kıldığını düşünüyorlar. Güçten anladıkları yasal, meşru bir otorite değil, zorbalık ve dayatmayla güç kullanıyorlar" diye konuşmuştu.

ABD geçen ay İran hükümetinin dolar satın almasını, altın ve diğer değerli metallerle ticaretini ve otomotiv sektörünü hedef alan ekonomik ambargolarını yeniden yürürlüğe soktu.

Ambargoların ardından İran'ın para birimi riyalde düşüş yaşandı.

ABD yönetimi, gelecek ay da İran'ın petrol ve gemicilik sektörleriyle, merkez bankasını hedef alan ve potansiyel olarak daha çok zarar vermesi beklenen yeni ambargolar uygulamaya geçirecek.