Trump'tan Biden'a "en tehlikeli başkan adayı" ve "sosyalizmin Truva Atı" nitelemesi ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ı "en tehlikeli aday" ve "sosyalizmin Truva Atı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ı "en tehlikeli aday" ve "sosyalizmin Truva Atı" olarak nitelendirdi.

Trump, Wisconsin eyaletinde ABD ekonomisi ve yaklaşan başkanlık seçimleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, solcuların bir "kuklası" olduğunu öne süren Trump, "Joe Biden, hayatımız boyunca başkanlık görevine aday olan en tehlikeli kişi." ifadesini kullandı.

Demokrat Partinin "sosyalist" eğilimleri olduğunu ifade eden Trump, "Biden, sosyalizmin Truva Atıdır." diye konuştu.

Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in de "suç yanlısı" ve "polis karşıtı" olduğunu savunan Trump, "Ben ise her zaman suç karşıtı, polis yanlısıyım." dedi.

Trump, Demokratlar'ın seçimleri kazanmasının tek yolunun da "seçimlere şaibe karıştırmaları" olduğunu öne sürdü.

3 Kasım'daki seçimlerin "en tehlikeli seçimler" olabileceğine dikkati çeken Trump, "Demokratlar kazanırsa, biz de bir diğer Venezuela olabiliriz." uyarısında bulundu.

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde Fox News'e yaptığı açıklamaya benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu.

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA