Trump'tan beyin sarsıntısı geçiren ABD askerleri yorumu: Çok ciddi bir şey değil

22.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:18

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıda beyin sarsıntısı geçiren askerler için 'çok ciddi bir şey olmadığı' yorumunu yaptı.



Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise yaptığı açıklamada Irak'tan Almanya'ya tedavi olmak için daha fazla Amerikan askerinin gönderildiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle