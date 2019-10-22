Trump'tan Beyaz Baretliler'e 4.5 milyon dolar yardım

22.10.2019 21:45

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma birliğine 4.5 milyon dolar yardım sağlamayı kabul etti.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nde yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma birliğine 4.5 milyon dolar yardım sağlamayı kabul ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Dün, Başkan Donald Trump, Birleşik Devletler adına önemli ve değerli çalışmalarını sürdürmesi için Suriye Sivil Savunması'na doğrudan destek olarak 4.5 milyon dolar ayırdı. Suriye'deki 8 yıllık ihtilaf süresince, SCD birçok etnik ve dini azınlıklar dahil 115 binden fazla kişiyi kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Suriye Sivil Savunması'na olan desteğimiz konusunda ve sivilleri dini ve etnik azınlıklar ile Suriye çatışmasının diğer masum kurbanlarını koruma çabalarımızda bize katılmaya teşvik ediyor" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA