Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı İçin İlginç İsim

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.



Trump, Kaliforniya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta istifa eden Başekonomi Danışmanı Cohn'un yerine kimi getireceği sorusu üzerine Trump, Larry Kudlow'u kuvvetle değerlendirdiğini söyledi.

Trump, "Kudlow'u çok uzun süredir tanıyorum. Her şeyde aynı fikirde değiliz ama bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Kudlow seçim kampanyası döneminde beni en erken destekleyenlerden biriydi. O çok çok yetenekli ve iyi bir adam. Larry Kudrow'un şansı yüksek." ifadelerini kullandı.

Daha önce Ronald Reagan yönetiminde ekonomist olarak görev yapan ve CNBC'de kendi programını sunan Kudlow, Wall Street deneyimine de sahip olmasıyla dikkati çekiyor.



Kudlow, ayrıca Trump'a seçim kampanyası döneminde destek veren ve danışmanlık yapan ilk isimler arasında yer almıştı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Microsoft ve General Motors'un eski yöneticisi Chris Liddell da Trump'ın Başekonomi Danışmanlığı için değerlendirdiği adaylar arasında bulunuyor.