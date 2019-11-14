Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi
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Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi

ABD'de Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin "azil soruşturması" ile ilgili sorularını yanıtladı.

14.11.2019 01:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 01:29
Trump'tan

ABD'de Başkan , Cumhurbaşkanı 'la düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin "azil soruşturması" ile ilgili sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi
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