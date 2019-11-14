Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi
ABD'de Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin "azil soruşturması" ile ilgili sorularını yanıtladı.
14.11.2019 01:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 01:29
ABD'de Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenledikleri ortak basın toplantısında, gazetecilerin "azil soruşturması" ile ilgili sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi